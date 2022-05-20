У JYSK вирішили відновити роботу свого магазину у Бучі

Данський рітейлер JYSK вирішив на початку червня відновити роботу магазину в Retail Park Bucha, який відкрили у Бучі у грудні 2021-го у новому форматі 3.0. Про це повідомила пресслужба компанії.

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За час окупації Бучі загарбники розграбували магазин JYSK у місті, вкрали багато товару, пошкодили техніку. Рітейлер підрахував, що загальні втрати магазину у Бучі становили майже 8 мільйонів гривень, у Гостомелі магазин JYSK взагалі знищено.

Наразі колективи обох магазинів активно працюють над відновленням магазину JYSK у Бучі.

"Збираються меблі, поповнюються запаси, повним ходом йде викладка товару, відновлюється декор. Незважаючи на поточні складнощі з логістикою та постачанням, магазин буде відновлений на 100% і відповідатиме всім внутрішнім концептам", - розповіли в компанії.

У JYSK зазначили, що багато працівників магазинів у Бучі та Гостомелі пережили тяжкий психологічний стрес через окупацію, але після цього вони хочуть продовжувати працювати.

Інші компанії також мають намір відновлювати свою роботу в Бучі після звільнення міста. Зокрема, компанія "Епіцентр" планує відбудувати свої торгові центри у Чернігові, Маріуполі та Бучі.