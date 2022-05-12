- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
"Епіцентр" має намір відбудувати зруйновані ТЦ у Чернігові, Маріуполі та Бучі
Компанія "Епіцентр" планує відбудувати свої торгові центри у Чернігові, Маріуполі та Бучі, та відновити пошкоджені об'єкти у Києві та Харкові. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ми обов'язково відбудуємо всі зруйновані торгові центри мережі "Епіцентр", адже ми забезпечуємо людей вкрай необхідними товарами та послугами. Віримо та працюємо для перемоги. А на згадку про незламність нашого народу ми посадимо в місті Буча алею червоної калини – як символ національного відродження, боротьби та мужності", – зазначила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.
З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники зруйнували ТЦ компанії "Епіцентр" загалом на площі 59,1 тис кв.
Зазначимо, що у Бучі "Епіцентр" запустив мобільні центри видачі замовлень, що дозволить покупцям робити покупки на сайті epicentrk.ua та отримувати їх у своєму місті. Найближчим часом у Бучі та Ірпені планують відкрити стаціонарні центри видачі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, на початку травня російські військові обстріляли лише нещодавно відбудований торговий центр "Епіцентр" у Харкові.