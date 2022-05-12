"Епіцентр" має намір відбудувати зруйновані ТЦ у Чернігові, Маріуполі та Бучі

Компанія "Епіцентр" планує відбудувати свої торгові центри у Чернігові, Маріуполі та Бучі, та відновити пошкоджені об'єкти у Києві та Харкові. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Ми обов'язково відбудуємо всі зруйновані торгові центри мережі "Епіцентр", адже ми забезпечуємо людей вкрай необхідними товарами та послугами. Віримо та працюємо для перемоги. А на згадку про незламність нашого народу ми посадимо в місті Буча алею червоної калини – як символ національного відродження, боротьби та мужності", – зазначила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники зруйнували ТЦ компанії "Епіцентр" загалом на площі 59,1 тис кв.

Зазначимо, що у Бучі "Епіцентр" запустив мобільні центри видачі замовлень, що дозволить покупцям робити покупки на сайті epicentrk.ua та отримувати їх у своєму місті. Найближчим часом у Бучі та Ірпені планують відкрити стаціонарні центри видачі.

Нагадаємо, на початку травня російські військові обстріляли лише нещодавно відбудований торговий центр "Епіцентр" у Харкові.