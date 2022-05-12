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"Эпицентр" намерен отстроить разрушенные ТЦ в Чернигове, Мариуполе и Буче
Компания "Эпицентр" планирует отстроить свои торговые центры в Чернигове, Мариуполе и Буче, и восстановить поврежденные объекты в Киеве и Харькове. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Мы обязательно отстроим все разрушенные торговые центры сети "Эпицентр", ведь мы обеспечиваем людей крайне необходимыми товарами и услугами. Верим и работаем для победы. А в память о несокрушимости нашего народа мы посадим в городе Буча аллею красной калины – как символ национального возрождения, борьбы и мужества", – отметила соосновательница ООО "Эпицентр К" Галина Герега.
С начала полномасштабного вторжения российские захватчики разрушили ТЦ компании "Эпицентр" в общем на площади 59,1 тыс кв м.
Отметим, что в Буче "Эпицентр" запустил мобильные центры выдачи заказов, что позволит покупателям совершать покупки на сайте epicentrk.ua и получать их в своем городе. В ближайшее время в Буче и Ирпене планируют открыть стационарные центры выдачи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в начале мая российские военные обстреляли только недавно отстроенный торговый центр "Эпицентр" в Харькове.