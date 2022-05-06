Объем предоставленной помощи украинцам от NOVUS уже составил более 1 000 000 евро

К поддержке Украины приобщаются неравнодушные европейцы, искренне сочувствующие люди — они перечисляют средства, которые позволяют покупать еще больше продуктов для гуманитарных наборов.

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"Конец февраля стал временем для неотложных решений и действий. Мы видели растерянность и тревогу среди людей, и первоочередным шагом стала консолидация наших усилий для помощи украинцам", — делится бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

С первых дней войны литовская сеть супермаркетов NOVUS развернула активную благотворительную деятельность, приступив к раздаче товаров первой необходимости у магазинов. Тогда тысячи жителей Киева получали продукты в нескольких районах столицы. Это стало первым шагом для поддержки населения, затем объемы помощи расширялись за пределы магазинов. Усилия решили сконцентрировать именно на людях, оставшихся в эпицентре событий — в Украине.

"Важнейшими миссиями нашей сети за последние два месяца стали успокоить украинцев наличием необходимых товаров в магазинах, а также поддержать продуктами ту часть населения, которая не имеет возможности обеспечить себя самостоятельно. В Литве был основан благотворительный фонд Food for Ukraine, с которым мы бок о бок закупаем продукты и находим единомышленников-филантропов среди европейского бизнеса, чтобы как можно больше помощи оказать Украине, где NOVUS работает более двенадцати лет, а я лично — более двадцати пяти", — делится бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

За время войны компания сделала большой шаг навстречу народу Украины. 175 000 продуктовых наборов были переданы семьям, детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, эвакуированным людям, приехавшим из городов с активными боевыми действиями, всем, кто находится в крайне затруднительном положении.

Один такой набор, в свою очередь, — это возможность жить и питаться одному человеку в течение недели. Продуктовые наборы развозят по районам столицы, территориальным центрам социального обслуживания, а также в самые отдаленные уголки Киевской области, где люди пережили оккупацию.

"Мы видели боль в глазах людей, которые потеряли что-то важное во время войны… Или кого-то… и видели радость на их лицах, когда они понимали, что не остались брошенными и забытыми. Мы стремимся облегчить их жизнь, чтобы люди понимали – о них помнят и заботятся", — говорят в сети.

К поддержке Украины приобщаются неравнодушные европейцы, искренне сочувствующие люди — они перечисляют средства, которые позволяют покупать еще больше продуктов для гуманитарных наборов. Присоединяются сети супермаркетов Европы, производители продуктов питания, как украинские, так и европейские. Все, кто не может оставаться в стороне от чужих проблем.

Уже два месяца десятки тонн еды еженедельно поступают в Украину, чтобы обеспечить страну продуктами. В настоящее время насчитывается уже более 800 тонн продукции, которую получила страна от сети, фонда, компаний-филантропов и, конечно, меценатов.

"Сейчас объем оказанной помощи превысил 1 000 000 евро. Это определено стоит всех усилий. Ведь Украина — наш второй дом. Страна, которой мы гордимся, разделяем ее печали и верим в ее успешное безоблачное будущее. Без всяких сомнений мы продолжим тот путь, который избрали — быть рядом с украинцами в хорошие времена и трудные. Сейчас тот период, когда мы должны проявить человечность, сплоченность и прилагать все усилия, чтобы помочь украинцам выдержать нелегкие испытания. Верим в будущее страны и поддерживаем!" — делится бенефициар сети NOVUS Раймондас Туменас.

"Наша основная цель — хотя бы немного лишить страхов людей, дать надежду на то, что завтра у них будет дома еда. Именно сейчас мы должны проявить всю человечность и поддержку, чтобы быть рядом с Украиной в трудные времена. NOVUS и фонд Food for Ukraine объединяет бизнес и людей, чтобы сообща помочь Украине выстоять. Украина — большая страна, Литва — маленькая, но у нас большие сердца, и мы делаем все, что в наших силах для украинцев.Мы видим из фотоотчетов полные надежды и благодарности глаза пожилых людей, и это мотивирует нас идти дальше и работать еще больше. Мы благодарны партнерам, которые приобщились к гуманитарной помощи, а также людям, которые помогают доставлять эти продукты нуждающимся и одиноким людям домой — обществу Красного Креста Украины, исполнительным органам Киевского городского совета за плодотворное сотрудничество", — говорит руководитель фонда Food for Ukraine Нериус Удренас.