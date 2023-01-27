IKEA нашла замену российской древесине

Шведская компания IKEA, отказавшаяся от российской и белорусской древесины после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, увеличила закупки у Швеции, Германии, Польше и странах Балтии.

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Об этом сообщил Ульф Йоханссон, менеджер по глобальным поставкам древесины и лесного хозяйства холдинга Inter IKEA.

До начала военного конфликта в Украине Россия и Белоруссия занимали пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего количества закупок).

Йоханссон заявил, что сейчас IKEA пересматривает долгосрочную стратегию закупки древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.

По его словам, Швеция, страны Балтии, Польша и Германия являются одними из стран, из которых IKEA увеличила поставки древесины в результате войны в Украине, добавив, что некоторые из этих решений могут быть долгосрочными, а другие – краткосрочными.

"Сейчас также похоже, что рынок сырья немного снижается, поэтому, возможно, сейчас ситуация немного проще", – сказал представитель компании.

Как сообщает Reuters, переориентации IKEA на сырье из других стран способствует снижению цен на древесину после резкого скачка в последние несколько лет из-за роста спроса во время пандемии COVID-19.

Крупнейший в мире мебельный бренд за 12 месяцев до августа 2022 использовал 20 млн кубометров древесины для изготовления своей продукции, упаковки и материалов.

IKEA объявила о выходе из России и Белоруссии после 24 февраля 2022 года. В середине августа 2022 года IKEA сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Отметим, шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.