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IKEA знайшла заміну російській деревині
Шведська компанія IKEA, яка відмовилася від російської та білоруської деревини після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну, збільшила закупки у Швеції, Німеччині, Польщі та країнах Балтії.
Про це Reuters повідомив Ульф Йоханссон, менеджер із глобальних постачань деревини та лісового господарства холдингу Inter IKEA.
До початку військового конфлікту в Україні Росія та Білорусія займали відповідно п'яте та шосте місця за обсягами поставок для IKEA (6% та 5% від загальної кількості закупівель).
Йоханссон заявив, що зараз IKEA переглядає довгострокову стратегію закупівлі деревини з акцентом на альтернативи російським постачальникам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, Швеція, країни Балтії, Польща та Німеччина є одними з країн, де ІКЕА збільшила постачання деревини внаслідок війни в Україні, додавши, що деякі з цих рішень можуть бути довгостроковими, а інші - короткостроковими.
"Зараз також схоже, що ринок сировини трохи знижується, тому, можливо, зараз ситуація трохи простіше", - сказав представник компанії.
Як повідомляє Reuters, переорієнтації IKEA на сировину з інших країн сприяє зниження цін на деревину після різкого стрибка в останні кілька років через зростання попиту під час пандемії COVID-19.
Найбільший у світі меблевий бренд за 12 місяців до серпня 2022 року використав 20 млн кубометрів деревини для виготовлення своєї продукції, упаковки та матеріалів.
IKEA оголосила про вихід з Росії та Білорусії після 24 лютого 2022 року. У середині серпня 2022 року IKEA повідомила про намір продати всі чотири російські підприємства у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.
Зазначимо, шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.