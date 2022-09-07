Коли магазини IKEA відновлять роботу в Україні

Шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Forbes Україна.

Як зазначили у центральному офісі IKEA, головний пріоритет для відновлення роботи магазину в Києві – це безпека співробітників та клієнтів.

"Нам також потрібно налагодити всі операційні процеси, щоб забезпечити функціональність роздрібних та онлайн-магазинів. Наразі ми не можемо сказати, коли це буде", – заявили в компанії.

Також IKEA продовжує забезпечувати стабільний дохід та зберігає робочі місця для всіх співробітників в Україні. Вони також отримують додаткову підтримку через програму допомоги із доступом до експертів і консультацій для підтримки психічного, фізичного та фінансового стану.

Крім того, компанія створила спеціальний фонд для покриття непередбачених витрат, з якими стикаються співробітники в Україні.

Inter IKEA Group має шість постачальників в Україні. Зараз тривають обговорення того, як компанія може підтримати їх, зокрема фінансово.

"Виробництво призупинено, але ми сподіваємося, що зможемо відновити постачання, як тільки дозволять обставини", – заявляють у компанії.

В IKEA також зазначили, що забезпечили підтримку клієнтів, яка стосується здебільшого повернення коштів за відкладені замовлення.

Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Швеції закликав IKEA відновити роботу в Україні.

У той же час, IKEA вирішила остаточно піти з російського ринку. Компанія продасть всі чотири заводи в Росії, а всіх співробітників скоротять.