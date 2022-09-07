Когда магазины IKEA возобновят работу в Украине

Шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Forbes.

Как отметили в центральном офисе IKEA, главный приоритет для возобновления работы магазина в Киеве – безопасность сотрудников и клиентов.

"Нам также нужно наладить все операционные процессы, чтобы обеспечить функциональность розничных и онлайн-магазинов. Пока мы не можем сказать, когда это будет", - заявили в компании.

IKEA продолжает обеспечивать стабильный доход и сохраняет рабочие места для всех сотрудников в Украине. Они также получают дополнительную поддержку через программу помощи с доступом к экспертам и консультации по поддержке психического, физического и финансового состояния.

Кроме того, компания создала специальный фонд для покрытия непредвиденных расходов, с которыми сталкиваются сотрудники в Украине.

У Inter IKEA Group есть шесть поставщиков в Украине. Сейчас продолжаются обсуждения того, как компания может поддержать их, в том числе финансово.

"Производство приостановлено, но мы надеемся, что сможем возобновить поставки, как только позволят обстоятельства", – заявляют в компании.

В IKEA также отметили, что обеспечили поддержку клиентов, касающуюся в основном возврата средств за отложенные заказы.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Швецию призвал IKEA возобновить работу в Украине.

В то же время IKEA решила окончательно уйти с российского рынка. Компания продаст все четыре завода в России, а всех сотрудников сократят.