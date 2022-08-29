МЗС закликає IKEA відновити роботу в Україні

Міністерство закордонних справ України закликає шведські компанії поновлювати свою роботу в Україні. Про це написав у Twitter глава відомства Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Швеції.

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"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, Scania Group вже збільшує ділову активність. Інші мають наслідувати їхній приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого закинула шість українських фабрик, — настав час повертатися!", - зазначив він.

Кулеба також повідомив, що на зустрічі з міністром міжнародного співробітництва та розвитку Матильдою Ернкранс запросив Швецію взяти активну участь у програмах відновлення України, ініційованих президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили кілька практичних способів, як Швеція може допомогти Україні та українцям у рамках Плану швидкого відновлення", - додав український міністр.

Крім того, Кулеба поінформував про зустріч із держсекретарем Міністерства оборони Швеції Яном-Улофом Ліндом. Під час неї чиновники оцінили найбільш нагальні військові потреби України.

"[САУ] Archer та системи ППО - це те, що нам потрібно найбільше. Озброєння України - це найкраща інвестиція у довгострокову безпеку Швеції та Європи", - зазначив глава МЗС.

До цього український міністр зустрівся зі своєю колегою Анн Лінде, обговоривши, зокрема, "збереження підтримки України з боку Швеції та всього світу", забезпечення відповідальності за російські злочини, посилення санкцій проти Росії, включаючи заборону на туристичні візи її громадянам, та інтеграцію України у ЄС.

Нагадаємо також, що у понеділок Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні у розмірі 1 мільярда шведських крон, або приблизно 100 мільйонів доларів, з чого половину становитиме допомога військова.