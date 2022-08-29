МИД призывает IKEA возобновить работу в Украине

Министерство иностранных дел Украины призывает шведские компании возобновлять свою работу в Украине. Об этом написал в Twitter глава ведомства Дмитрий Кулеба, находящийся с визитом в Швеции.

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"Я призываю шведский бизнес к активному изучению и возобновлению работы в Украине. Например, Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля забросила шесть украинских фабрик, — пора возвращаться!", - указал он.

Кулеба также сообщил, что на встрече с министром международного сотрудничества и развития Матильдой Эрнкранс пригласил Швецию принять активное участие в программах восстановления Украины, инициированных президентом Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили несколько практических способов, как Швеция может помочь Украине и украинцам в рамках Плана быстрого восстановления", - добавил украинский министр.

Кроме того, Кулеба проинформировал о встрече с госсекретарем Министерства обороны Швеции Яном-Улофом Линдом. В ходе нее чиновники оценили наиболее насущные военные потребности Украины.

"[САУ] Archer и системы ПВО — это то, что нам нужно больше всего. Вооружение Украины — это наилучшая инвестиция в долгосрочную безопасность Швеции и Европы", - отметил глава МИД.

До этого украинский министр встретился со своей коллегой Анн Линде, обсудив, в частности, "сохранение поддержки Украины со стороны Швеции и всего мира", обеспечение ответственности за российские преступления, усиление санкций против России, включая запрет на туристические визы ее гражданам, и интеграцию Украины в ЕС.

Напомним также, что в понедельник Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине в размере 1 миллиарда шведских крон, или примерно 100 миллионов долларов, из чего половину составит помощь военная.