IKEA окончательно уходит из России: сотрудников уволят, а производство продадут

Шведская корпорация IKEA заявила, что не видит возможности возобновить работу в РФ, поэтому приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Компания продаст все четыре фабрики в России, а всех сотрудников сократят.

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Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на комментарий компании.

IKEA перед окончательным уходом из РФ организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах. Уточняем, что своим сотрудникам компания предлагает увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.

"Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, ГК Интер ИКЕА и ГК Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников", — сказано в заявлении пресс-службы IKEA.

Компания провела онлайн-собрание со своими сотрудниками, во время которого руководство объяснило, что "оптимизация" означает, что работать в России IKEA больше не будет.

Напомним, в начале марта IKEA приостановила продажи в России и закрыла свои магазины. Такое решение приняли из-за военного вторжения России в Украину.

Вскоре датский конкурент IKEA — ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома принял решение об уходе с российского рынка.