JYSK відкрив ще один магазин у Львові

Данська транснаціональна корпорація JYSK 16 червня відкрила свій сьомий магазин у Львові, а саме в ТОЦ "Fabrik". Відкриття цього магазину планувалося ще до повномасштабного військового вторгнення, повідомила пресслужба компанії.

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JYSK запропонувати своїм клієнтам акції в магазині з нагоди відкриття. Так, компанія пропонує знижки до 60% на всі матраци, 20-60% — на всі пледи, ковдри та подушки.

Крім того, перші 50 покупців отримають подарункові картки JYSK на 500 гривень, серед них також проведуть розіграш супер призу.

В компанії додали, що з початку війни JYSK закупив в українських виробників товарів на суму більш ніж 10 мільйонів гривень.

"Ми також завозимо весь асортимент товарів JYSK, в тому числі товари, що не входять в перелік критичного імпорту, і за які компанія наразі не має можливості розраховуватися. Ми віримо в Україну, в перемогу, і підтримуємо економіку для того, щоб країна могла справитися з викликами, які стоять перед нею", — додала Country Manager JYSK в Україні Євген Іваниця.

Сьогодні в Україні працює 78 магазинів JYSK. Станом на 24 лютого 2022 року працювало 85 магазинів і будувалося 7 нових магазинів.

Раніше JYSK вирішила відновити роботу магазину в Retail Park Bucha, який відкрили у Бучі у грудні 2021-го у новому форматі 3.0. В компанії зазначили, що багато працівників магазинів у Бучі та Гостомелі пережили тяжкий психологічний стрес через окупацію, але після цього вони хочуть продовжувати працювати.