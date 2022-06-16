JYSK открыл еще один магазин во Львове

Датская транснациональная корпорация JYSK 16 июня открыла свой седьмой магазин во Львове, а именно в ТОЦ Fabrik. Открытие этого магазина планировалось еще до полномасштабного военного вторжения, сообщила пресс-служба компании.

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JYSK предложить своим клиентам акции в магазине по случаю открытия. Так, компания предлагает скидки до 60% на все матрасы, 20-60% – на все пледы, одеяла и подушки.

Кроме того, первые 50 покупателей получат подарочные карты JYSK на 500 гривен, среди них также проведут розыгрыш супер приза.

В компании добавили, что с начала войны JYSK закупил у украинских производителей товаров на сумму более 10 миллионов гривен.

"Мы также завозим весь ассортимент товаров JYSK, в том числе товары, не входящие в перечень критического импорта, и за которые компания пока не имеет возможности рассчитываться. Мы верим в Украину, в победу, и поддерживаем экономику для того, чтобы страна могла справиться с вызовами, стоящими перед ней", — добавила Country Manager JYSK в Украине Евгений Иваница.

Сегодня в Украине работает 78 магазинов JYSK. По состоянию на 24 февраля 2022 работало 85 магазинов и строилось 7 новых магазинов.

Ранее JYSK решила возобновить работу магазина в Retail Park Bucha, который был открыт в Буче в декабре 2021-го в новом формате 3.0. В компании отметили, что многие работники магазинов в Буче и Гостомеле пережили тяжелый психологический стресс из-за оккупации, но после этого они хотят продолжать работу.