Auchan закриває магазини в Запоріжжі та Кривому Розі: що сталося

Auchan Україна переходить в онлайн формат роботи в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, а з квітня 2024 року закриє магазини в цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У зв’язку з закінченням договору оренди, з квітня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку 2022 року компанія Auchan Україна вже анонсувала про закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії, Auchan Україна та Arricano домовились про продовження оренди, щоб надати мешканцям доступ до продуктів харчування та інших товарів, аби забезпечувати продовольчу безпеку цих регіонів.

Але з 8 січня вже тимчасово не працює торговий центр, в якому знаходиться гіпермаркет Auchan в місті Кривий Ріг.

"Клієнти міст Запоріжжя та Кривий Ріг почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для Auchan Україна", - повідомили в компанії.

Там додали, що з квітня 2024 в Запоріжжі та Кривому Розі магазини Auchan Україна закриються, але будуть відкриті онлайн та продовжать працювати як інтернет-магазин.

Окрім цього Auchan Україна продовжить співпрацю з В2В партнерами міст Запоріжжя та Кривий Ріг та підтримуватиме і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетами в цих містах за 14 років роботи, нові і в тому числі проєкти започатковані під час повномасштабного вторгнення.

"Ми маємо чіткі плани розвитку на наступні роки. У 2024 плануємо відкривати нові об'єкти, розвиватися в різних форматах та каналах продажу. А також, продовжувати сплачувати податки для забезпечення сталого розвитку економіки країни. Auchan Україна є міжнародною компанією, яка продовжує інвестувати в Україну.”- прокоментувала Марта Труш, CEO Auchan Україна.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри це усі магазини мережі Auchan в Україні продовжують роботу у штатному режимі, крім магазину "Ашан" у Києві по вулиці Здолбунівській, 17, у який влучили уламки російської ракети 30 серпня.