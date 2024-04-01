Суд передав АРМА два ТРЦ Arricano у Запоріжжі та Кривому Розі: у компанії заявляють про спробу рейдерства

Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про спробу рейдерства своїх активів в Україні і тиск з боку правоохоронних органів. Напередодні суд вирішив передати в управління АРМА два ТРЦ компанії – «City Mall» у Запоріжжі й «Сонячна Галерея» у Кривому Розі.

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Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Зазначається, що протягом 2023-2024 років активи компанії Arricano Real Estate PLC (Кіпр) в Україні знаходяться під системним тиском з боку силових структур.

"Весь цей час ми намагаємося відстояти наші активи, бізнес та репутацію у правовому полі, використовуючи усі наявні правові інструменти. Компанія свідомо уникала публічної комунікації щодо цього, розуміючи, що будь-яка публічна заява європейського інвестора про зловживання чи ознаки корупції в силових структурах може вплинути на ставлення до України з боку західних партнерів та їхню допомогу, таку необхідну у воєнний час", - зауважив директор Arricano Маргус Курма.

За його словами, ситуація заходить настільки далеко за межі правового поля та адекватності, що компанія змушена публічно заявити – активи Arricano Real Estate PLC в Україні намагаються забрати силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи.

Деталі справи

Arricano дізналася про існування кримінального провадження та, згодом, про арешт усіх ТРК, у вересні-жовтні 2023 року. Ознайомитися з деталями справи змогли тільки у листопаді. З цього моменту команда юристів системно працює над тим, щоб відстояти правову позицію та ділову репутацію компанії, не допустити зупинку бізнесу та уникнути публічного скандалу щодо справи.

"Ключовим припущенням сторони обвинувачення (Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області та Київська обласна прокуратура) для накладення арештів є нібито перерахування прибутку від діяльності чотирьох торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні до держави-агресора", - підкреслюють Arricano.

Там акцентують увагу на тому, що сторона обвинувачення не надає жодного документа на підтвердження цього звинувачення. Аrrісаnо повністю заперечила це звинувачення і надала відповідні докази, які підтверджують, що в період з 24.02.2022 по 16.10.2023 (що є періодом, який досліджується у кримінальному провадженні) у компаній групи Аrrісаnо в Україні апріорі були відсутні будь-які перерахування грошових коштів за кордон.

"Ключовим моментом, коли стало зрозуміло, що метою дій силовиків є знищення або відібрання бізнесу, а не розслідування справи, стало подання клопотань про блокування рахунків усіх компаній Arricano в Україні та безпідставне намагання передати усі ключові активи Arricano в Україні в управління третім особам через АРМА", - наголошує Маргус Курма.

Він додає, що блокування рахунків призводить до повної та безальтернативної зупинки бізнесу, а передання в управління дозволяє, щоб доходи від ТРЦ протягом усього часу розслідування (яке може тривати роками і у більшості справ не закінчується нічим) отримували треті особи, які не вклали в побудову та розвиток об'єктів жодної копійки.

"Усі клопотання обґрунтовані все тим же безпідставним звинуваченням про перерахування прибутку від діяльності чотирьох ТРЦ в Україні до держави-агресора, яке не підтверджено жодним доказом. Проте, це не зупинило ні сторону обвинувачення, ні суд, і наразі по двом з чотирьох ТРЦ – "City Mall" у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі – винесено рішення про передання в управління. Це протизаконні дії, що прямо суперечать не лише законодавству, а й здоровому глузду. Arricano буде і далі оскаржувати такі незаконні рішення усіма можливими правовими засобами, як в Україні, так і на міждержавному рівні", - зауважує Маргус Курма.

Він впевнений, що дії силових структур і намагання передати активи компанії до АРМА – незаконні та непропорційні.

"Такі дії очевидно шкодять інвестиційному клімату в Україні, адже жодна іноземна компанія не буде інвестувати у країну, де маніпулюють законодавством та фактами, щоб забирати бізнес", - підкреслив Маргус Курма.

Він наголосив, що наразі компанія продовжує оскарження незаконних дій та рішень у судах, звернулася зі скаргами до всіх уповноважених інституцій в Україні.

"У разі блокування бізнесу компанія Arricano буде використовувати всі наявні інструменти щодо міжнародного захисту інвестицій та відшкодування завданої шкоди", - зауважив Маргус Курма.

Про Arricano Real Estate PLC

Компанія Arricano Real Estate PLC володіє чотирма торгово-розважальними центрами у Києві (ТРЦ "Проспект" і "РaйОN"), Запоріжжі (ТРК City Mall) та Кривому Розі (ТРК "Сонячна Галерея"). Разом з тим, вона є однією з найбільших за оборотом мереж ТРЦ в Україні.

Крім того, Arricano будує три об’єкти нерухомості та планує додаткові інвестиції в економіку України, незважаючи на війну.

Акції Arricano було розміщено на Лондонській фондовій біржі у 2013 році та виключено з лістингу через війну у 2023 році. Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включаючи Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Нещодавно Arricano Real Estate PLC та Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції у Dragon Capital.

Зауважимо, раніше мережа "Auchan Україна" оголосила про закриття своїх магазинів в ТРК City Mall та ТРК "Сонячна Галерея". Компанія Arricano анонсувала оновлення орендаря у двох своїх торгових центрах у Запоріжжі та Кривому Розі. Замість мережі "Auchan Україна" в ТРК City Mall та ТРК "Сонячна Галерея" запрацюють продуктові супермаркети "Сільпо".