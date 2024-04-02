Нацполиция начала расследование в отношении владельца "Гулливера" и "Эльдорадо" Виктора Полищука: подробности дела

В Украине начали уголовное производство после того, как стало известно о выездах за границу владельца торгово-офисного центра "Гулливер" и сети магазинов "Эльдорадо" Виктора Полищука во время военного положения благодаря документам, имеющим признаки подделки.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об открытии дела журналистам издания Радио Свобода сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины после обнародования расследования проекта Схемы .

Полищук уезжал за границу под видом волонтера

Отмечается, что за два года полномасштабной войны бизнесмен Полищук вместе с женой регулярно путешествовали за границу. Журналисты установили, что Полищук подавался в систему "Путь" на основании документов с признаками подделки о гуманитарной помощи - и не привозил ее. В систему "Путь" Полищука внесла Днепропетровская ОВА за обращением местной общественной организации "Объединение защиты прав предпринимателей".

Когда срок действия "волонтерского" разрешения истек, миллиардер устроился водителем грузовика в зарегистрированном в Черновицкой области ООО "Транс-Союс" - это буковинская фирма, специализирующаяся на грузовых перевозках.

Поскольку водители перевозчиков обязаны пересекать границу исключительно на грузовом транспорте компании, Полищук действительно выезжал за рулем грузового буса Mercedes Sprinter. Так было дважды. Однако возвращался миллиардер на легковом Mercedes-Benz AMG G63.

Согласно источникам, имеющим доступ к базе пересечения границы, Полищук выезжал за пределы Украины минимум пять раз с начала полномасштабного вторжения: дважды - в 2022 и 2023 годах, а также в 2024 году.

В то же время, структуры бизнесмена Виктора Полищука на протяжении всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности. Журналисты узнали, что они не попали ни под какие штрафные санкции.

Тогда же компании Виктора Полищука скупали элитные автомобили, которые стоят десятки миллионов гривен. В частности, на них ездил бизнесмен во время поездок за границу.

Связи с Россией

Отмечается, что пик развития бизнеса Полищука пришелся на времена президентства Виктора Януковича.

"Именно тогда он возник буквально ниоткуда как собственник крупных активов в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости", - говорится в журналистском расследовании.

Впоследствии появилась информация о родственных связях его жены - Лилии Розовой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-премьера РФ, а ныне – заместителя председателя совета безопасности России.

Согласно информации из российских баз данных авиаперелетов, которую удалось получить журналистам, бизнесмен неоднократно летал в Москву минимум шесть раз в течение 2016-2018 годов.

Его жена после 2014 года летала в Россию по меньшей мере дважды - в феврале 2018-го и в июне 2019 года.

Полиция возбудила дело против владельца "Эльдорадо"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало уголовное производство после расследования "Схем", сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий»).

«В рамках указанного уголовного производства будут проверены факты незаконного пересечения государственной границы Украины», – говорится в ответе Нацполиции по запросу Радио Свобода.

Кто такой Виктор Полищук

Виктору Полищуку 47 лет. Перед началом полномасштабного вторжения России он занимал 36-е место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

Полищук - владелец ТРЦ "Гулливер" в Киеве (он говорил, что здание ему не принадлежит, но при этом дал личную поруку по долгам компании-собственницы на $207 млн) и сети магазинов "Эльдорадо". Ему также принадлежал банк "Михайловский", обанкротившийся в 2016 году.