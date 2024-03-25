Миллионы из 90-х: против главы Антимонопольного комитета Кириленко возбудили уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро приступила к расследованию деятельности председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении на 70 миллионов гривен.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на комментарий пресс-службы САП.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам проработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесены сведения о совершении 6 уголовных документов. и ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение)", – говорится в ответе прокуратуры на запрос "Радио Свобода".

Согласно сообщению, правоохранительные органы начали расследование 22 марта, на следующий день после того, как журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен. Также Кириленко подозревается в незаконном обогащении и предоставлении недостоверных данных в декларации.

В расследовании говорится, что в указанные годы семья Кириленко приобрела такие активы, как большое имение и земельные участки под Киевом, офисные помещения в столице, два кроссовера, три квартиры в элитных жилых комплексах Киева и четыре квартиры с паркоместами в Ужгороде. Все они оформлены на родителей и бабушку жены Кириленко.

Откуда взялись "лишние" средства

Журналисты отмечают, что официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета. Особое внимание расследование обращает на факт, что в декларации чиновника не указаны ни квартира в Киеве площадью почти 200 кв. м, где он проживает с семьей, ни автомобиль BMW X3, которым пользуется его жена.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации, а 6 сентября Верховная Рада Украины поддержала назначение бывшего главы Донецкой ОВО Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета.

37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2019 года.