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Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.
Об этом сообщает Офис Президента.
Согласно указу, Кириленко уволен согласно поданному им заявлению.
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению" - говорится в указе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новый человек в должности главы Донецкой ОГА будет назначен в ближайшее время.
37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2020 года. Кто будет следующим главой области пока не сообщалось.
Напомним, во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Песчанской. На ее место планируют назначить действующего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.