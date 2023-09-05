Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

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Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно указу, Кириленко уволен согласно поданному им заявлению.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению" - говорится в указе.

Новый человек в должности главы Донецкой ОГА будет назначен в ближайшее время.

37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2020 года. Кто будет следующим главой области пока не сообщалось.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Песчанской. На ее место планируют назначить действующего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.