АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА

Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА
Павел Кириленко. Фото: facebook главы ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно указу, Кириленко уволен согласно поданному им заявлению.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению" - говорится в указе.

Новый человек в должности главы Донецкой ОГА будет назначен в ближайшее время.

37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2020 года. Кто будет следующим главой области пока не сообщалось.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Песчанской. На ее место планируют назначить действующего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Автор:
Татьяна Гойденко