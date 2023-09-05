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Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА
Президент України Володимир Зеленський 5 вересня підписав указ №558 про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Згідно з указом, Кириленко звільнений згідно з поданою ним заявою.
"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою" - йдеться в указі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нова людина на посаді голови Донецької ОДА буде призначена найближчим часом.
37-річний Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2020 року. Хто буде наступним очільником області наразі не повідомлялося.
Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської. На її місце планують призначити чинного очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.