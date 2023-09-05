Парламент звільнив голову АМКУ Ольгу Піщанську: хто займе її місце

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської. На її місце планують призначити чинного очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

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Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 306 народних обранців.

Як раніше повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення.

Він додав, що наступного дня призначать на посаду голови АМКУ Павла Кириленка на посаду голови АМКУ.

Водночас нардеп зазначив, що посада голови Фонд державного майна України поки залишається вакантною.

Як зауважив нардеп Ярослав Железняк, Ольга Піщанська не підтвердила і не спростувала плани в подальшому призначити її головою ФДМУ.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Він замінить Олексія Резнікова, якого звільнили з посади міністра оборони України.

В свою чергу, замість Умєрова, за словами Железняка, Фонд держмайна має очолити Ольга Піщанська.