Стало відомо, хто може очолити Фонд держмайна замість Умєрова

Фонд державного майна після імовірного призначення його чинного голови Рустема Умєрова міністром оборони може очолити нинішня очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська.

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Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос", до якої свого часу входив і Умєров). Цю ж інформацію підтверджує з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів видання "Українська правда".

Піщанська ж займає посаду голови АМКУ з 16 липня 2020 року. До цього вона з 2 вересня 2019 року була першим заступником голови АМКУ, в 2016-2019 роках - директором ТОВ "Закупівельні рішення", а 2017-2019 роках - також і комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг", в 2016 році очолювала відділ закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Раніше Піщанська більше 16 років працювала на металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" ("Криворіжсталь"): у 1999-2004 роках - інженером проектно-конструкторського бюро, в 2004-2015 роках - у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проектування, менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

В свою чергу, повідомляється, що на посаду нового голови АМКУ розглядається кандидатура діючого начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Коротше, наступний пленарний тиждень буде прям дуже насичений подіями. А ще це ж нова сесія починається... Закінчується дія вилучення депутата Гео Лероса з зали", - написав також Железняк, натякнувши й на можливу зміну посади заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми.

Лероса, нагадаємо, до кінця минулої сесії парламенту позбавили можливості відвідувати засідання через те, що 4 листопада 2011 року він під час виступу з трибуни парламенту показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, котрий прийшов у Раду на засідання щодо призначення кількох нових міністрів. Нардепу інкримінували хуліганство, а справу передали до суду ще в січні 2022 року. Про винесення вироку у ній досі не повідомлялося.

Нагадаємо також, що 27 липня Рада проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За словами Железняка, йому на заміну готують Юлію Федів.