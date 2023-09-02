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Стало відомо, хто може очолити Фонд держмайна замість Умєрова
Фонд державного майна після імовірного призначення його чинного голови Рустема Умєрова міністром оборони може очолити нинішня очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська.
Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос", до якої свого часу входив і Умєров). Цю ж інформацію підтверджує з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів видання "Українська правда".
Піщанська ж займає посаду голови АМКУ з 16 липня 2020 року. До цього вона з 2 вересня 2019 року була першим заступником голови АМКУ, в 2016-2019 роках - директором ТОВ "Закупівельні рішення", а 2017-2019 роках - також і комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг", в 2016 році очолювала відділ закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів гірничо-металургійної групи "Метінвест".
Раніше Піщанська більше 16 років працювала на металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" ("Криворіжсталь"): у 1999-2004 роках - інженером проектно-конструкторського бюро, в 2004-2015 роках - у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проектування, менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу, повідомляється, що на посаду нового голови АМКУ розглядається кандидатура діючого начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"Коротше, наступний пленарний тиждень буде прям дуже насичений подіями. А ще це ж нова сесія починається... Закінчується дія вилучення депутата Гео Лероса з зали", - написав також Железняк, натякнувши й на можливу зміну посади заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми.
Лероса, нагадаємо, до кінця минулої сесії парламенту позбавили можливості відвідувати засідання через те, що 4 листопада 2011 року він під час виступу з трибуни парламенту показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, котрий прийшов у Раду на засідання щодо призначення кількох нових міністрів. Нардепу інкримінували хуліганство, а справу передали до суду ще в січні 2022 року. Про винесення вироку у ній досі не повідомлялося.
Нагадаємо також, що 27 липня Рада проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За словами Железняка, йому на заміну готують Юлію Федів.