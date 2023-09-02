Стало известно, кто может возглавить Фонд госимущества вместо Умерова

Фонд государственного имущества после вероятного назначения его действующего председглавы Рустема Умерова министром обороны может возглавить нынешняя руководительница Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.

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Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос", в которую в свое время входил и Умеров). Эту же информацию подтверждает со ссылкой на источники в Кабинете министров издание "Украинская правда".

Пищанская же занимает должность главы АМКУ с 16 июля 2020 года. До этого она со 2 сентября 2019 года была первым заместителем главы АМКУ, в 2016-2019 годах - директором ООО "Закупочные решения", а в 2017-2019 годах - также и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", в 2016 году возглавляла отдел закупок материально-технических ресурсов горно-металлургической группы "Метинвест".

Ранее Пищанская более 16 лет работала на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" ("Криворожсталь"): в 1999-2004 годах - инженером проектно-конструкторского бюро, в 2004-2015 годах - в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

В свою очередь, сообщается, что на должность нового главы АМКУ рассматривается кандидатура действующего начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Короче, следующая пленарная неделя будет прям очень насыщена событиями. А еще это новая сессия начинается... Заканчивается действие изъятия депутата Гео Лероса из зала", - написал также Железняк, намекнув и на возможное смену должности заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы.

Лероса, напомним, до конца прошлой сессии парламента лишили возможности посещать заседания из-за того, что 4 ноября 2011 года он во время выступления с трибуны парламента показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, пришедшему в Раду на заседание по назначению нескольких новых министров. Нардепу вменили хулиганством, а дело передали в суд еще в январе 2022 года. О вынесении приговора по нему до сих пор не сообщалось.

Напомним также, что 27 июля Рада проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. По словам Железняка, ему на смену готовят Юлию Федив.