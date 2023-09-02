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Стало известно, кто может возглавить Фонд госимущества вместо Умерова
Фонд государственного имущества после вероятного назначения его действующего председглавы Рустема Умерова министром обороны может возглавить нынешняя руководительница Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос", в которую в свое время входил и Умеров). Эту же информацию подтверждает со ссылкой на источники в Кабинете министров издание "Украинская правда".
Пищанская же занимает должность главы АМКУ с 16 июля 2020 года. До этого она со 2 сентября 2019 года была первым заместителем главы АМКУ, в 2016-2019 годах - директором ООО "Закупочные решения", а в 2017-2019 годах - также и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", в 2016 году возглавляла отдел закупок материально-технических ресурсов горно-металлургической группы "Метинвест".
Ранее Пищанская более 16 лет работала на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" ("Криворожсталь"): в 1999-2004 годах - инженером проектно-конструкторского бюро, в 2004-2015 годах - в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь, сообщается, что на должность нового главы АМКУ рассматривается кандидатура действующего начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"Короче, следующая пленарная неделя будет прям очень насыщена событиями. А еще это новая сессия начинается... Заканчивается действие изъятия депутата Гео Лероса из зала", - написал также Железняк, намекнув и на возможное смену должности заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы.
Лероса, напомним, до конца прошлой сессии парламента лишили возможности посещать заседания из-за того, что 4 ноября 2011 года он во время выступления с трибуны парламента показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, пришедшему в Раду на заседание по назначению нескольких новых министров. Нардепу вменили хулиганством, а дело передали в суд еще в январе 2022 года. О вынесении приговора по нему до сих пор не сообщалось.
Напомним также, что 27 июля Рада проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. По словам Железняка, ему на смену готовят Юлию Федив.