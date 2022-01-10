Дело о среднем пальце, показанном Леросом Зеленскому, ушло в суд

Офис генерального прокурора 10 января передал в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Гео Лероса по двум эпизодам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, завершившее расследование дела еще 6 декабря.

В частности, речь идет об инциденте 4 ноября, когда Лерос в ходе выступления с трибуны парламента показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, пришедшему в Раду на заседание по назначению нескольких новых министров. Нардеп тогда назвал президента главным предателем Украины и в очередной раз обвинил его в том, что он "слил спецоперацию по "вагнеровцам".

Данное деяние было квалифицировано по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Оно карается штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов, или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до пяти лет.

Второй эпизод касается того, что Лерос сознательно отказался выполнить решение Киевского апелляционного суда от 11 августа, которым тот признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную нардепом 29 марта 2020 года на его странице в соцсети о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке, и обязал ее опровергнуть.

В связи с этим Леросу вменяют часть 1 статьи 382 УК (неисполнение судебного решения), которая предусматривает штраф от пятисот до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов или лишением свободы на срок до трех лет.

Сам депутат на своей странице в Facebook отреагировал на передачу дела в суд фразой "Весна пришла — сажать будем", отсылающей к предвыборному лозунгу Зеленского в ходе президентской кампании 2019 года.

Отметим, что Лерос ранее был советником Зеленского, однако в марте 2020 года был уволен после того, как выступил против назначенного в феврале главой ОП Андрея Ермака, в частности, его тогдашних инициатив по Донбассу.

Впоследствии нардеп опубликовал видеозаписи, на которых брат Ермака Денис якобы ведет переговоры о трудоустройстве определенных людей на должности во власти. Возникший скандал, однако, привел в итоге лишь к тому, что депутата 2 сентября исключили из парламентской фракции "Слуга народа". При этом Зеленский обозвал Лероса взяточником и предателем страны.

Спустя неделю после упомянутого инцидента со средним пальцем Лерос получил подозрения сразу в двух преступлениях: хулиганстве и невыполнении судебного решения. Впоследствии, как следует из сообщения ГБР, оба эпизода объединили в рамках одного обвинительного акта.

Напомним также, что это был не первый инцидент с Леросом и соратниками Зеленского в Раде. Так, 9 сентября, когда нардеп вышел к трибуне и тоже принялся заявлять о срыве спецоперации по "вагнеровцам", в котором регулярно обвинял Зеленского с Ермаком, к нему оперативно подбежал заместитель главы фракции "Слуги народа" Николай Тищенко и силой оттащил бывшего коллегу по фракции от трибуны, зажав под президиумом и не давая подойти к трибуне снова. Затем трибуну обступили и другие депутаты. Возникла потасовка, которую быстро прекратить не удалось, однако спустя некоторое время Лерос все же смог закончить речь.

Ранее же, 5 ноября 2020 года, Лерос подрался в здании Рады с другим исключенным из "Слуги народа" депутатом Александром Юрченко, уличенным ранее в получении взятки.