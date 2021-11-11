Гео Леросу вручили подозрение: "Хотят посадить за средний палец Зеленскому"

Внефракционный депутат Верховной Рады Гео Лерос заявляет, что Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили ему о подозрении в связи с непристойным жестом, показанным им президенту Владимиру Зеленскому в зале Верховной Рады. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что. Дел на меня состряпали много, это ни для кого не секрет", — отметил сначала он, опубликовав свое фото в машине на фоне представителей, как следует из его записи, правоохранительных органов.

Однако спустя полчаса Лерос уточнил, что ему "вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде", и сопроводил сообщение фотографией того, как он готовится подписать документ.

По мнению депутата, это является следствием его инакомыслия, которое "в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы". Из произошедшего нардеп также сделал вывод, что "трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро".

Напомним, что 4 ноября Лерос в ходе выступления с трибуны парламента показал средний палец Зеленскому, пришедшему в Раду на заседание по назначению ряда новых министров. Нардеп назвал президента главным предателем Украины и в очередной раз обвинил его в том, что он "слил спецоперацию по "вагнеровцам".

При этом 9 сентября в парламенте произошел другой инцидент с участием Лероса. Выйдя к трибуне, он также принялся заявлять о срыве спецоперации по "вагнеровцам", в которой обвиняет Зеленского вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Однако к нему оперативно подбежал заместитель главы фракции "Слуги народа" Николай Тищенко и силой оттащил бывшего коллегу по фракции от трибуны, зажав под президиумом и не давая подойти к трибуне снова. Затем трибуну обступили и другие депутаты. Возникла потасовка, которую быстро прекратить не удалось, однако спустя некоторое время Лерос все же смог закончить речь.