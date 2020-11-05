Исключенные из "Слуги народа" нардепы Лерос и Юрченко подрались в Раде (ВИДЕО)

В коридоре Верховной Рады произошла драка двух народных депутатов, бывших членов "Слуги народа": Гео Лерос напал на коллегу Александра Юрченко, якобы повалил его на пол и избил ногами.

В результате второй вынужден был вызвать правоохранителей, сообщило издание VESTI в Telegram.

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Указано, что это случилось почти сразу же после словесного конфликта между парламентариями перед зданием парламента.

"Дружеский хлопок по шее от Гео Лероса сегодня утром перерос в совсем не дружеское нападение с применением ног", — говорится в сообщении.

При этом оба нардепа прокомментировали драку на своих страницах в Facebook. По словам Юрченко, инцидент произошел примерно в 11:30.

"На меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасенный от застройки заповедник Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковым провокациям НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", — высказался нардеп.

Он также заявил, что якобы такими незаконными действиями было совершено препятствование его депутатской деятельности и теперь из-за госпитализации он "лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021 год".

В свою очередь Лерос обменялся с Юрченко взаимными обвинениями.

"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями", — заявил он.

Нардеп подчеркнул, что не будет повторять сказанные Юрченко слова, потому что это якобы неприятно для психики любого адекватного человека.

"Странная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления", — добавил Лерос.

Ранее народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде и вступил в словесную перепалку с также исключенным из "Слуги народа" Гео Леросом.

Напомним, в ноябре 2019 года Олег Ляшко и глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Радикал обвинил "слугу народа" в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины.