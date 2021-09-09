Нардеп Тищенко силой заткнул Гео Лероса, заговорившего с трибуны Рады о "вагнеровцах"

Депутат Верховной Рады, заместитель главы фракции "Слуги народа" Николай Тищенко напал на исключенного ранее из этой фракции Гео Лероса во время его выступления с трибуны парламента с критикой президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом свидетельствуют видео инцидента, распространенные рядом СМИ.

"Единственная временная следственная комиссия, которая сегодня должна отчитываться в этом зале, — это по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак слили эту спецоперацию", — заявил Лерос, выйдя к трибуне.

После этого он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его в превращении Украины в "филиал мафии".

"Вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете эту страну в мафию, в филиал мафии", — заявил нардеп.

После этого подошедший к нему Тищенко резко отвел от него микрофоны рукой, захватил Лероса сзади и силой оттащил от трибуны, зажав под президиумом, не давая подойти к трибуне снова. Затем трибуну обступили и другие депутаты, однако потасовку прекратить не удалось, и спикер Дмитрий Разумков сначала объявил перерыв на 15 минут, однако затем разрешил Леросу продолжить.

"Я завершил свое выступление словами о том, что господин Зеленский вместе с Ермаком на сегодняшний день стали той самой опухолью, которую уже, к сожалению, нужно оперировать", — заявил он после инцидента в кулуарах парламента.

Также нардеп прокомментировал инициативу главы фракции СН Давида Арахамии о необходимости временно отстранить и Тищенко, и Лероса от участия в заседаниях Рады.

"Один момент относительно интеллекта Давида Арахамии: он выступил абсолютно точно так же не по теме, потому придавать ценность его словам я абсолютно не считаю нужным... Вы должны понимать, что у Давида Георгиевича часто включается функция генератора случайных заявлений", — отметил Лерос.

При этом он подчеркнул, что привык к давлению на него, исходящему из Офиса президента, и готов к тому, что его могут на какое-то количество дней отстранить от работы в Раде. Лерос также выразил убеждение, что его выступление с трибуны парламента не содержало ничего оскорбительного в адрес Зеленского.

В свою очередь сам Тищенко, как передает "Интерфакс-Украина", заявил журналистам, что готов понести ответственность за потасовку с Леросом.

"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи, и именно в адрес гаранта нашей Конституции", — заявил представитель "Слуги народа".

Тищенко отметил, что его фракция выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.

В то же время, комментируя заявление Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, нардеп подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны".

Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету с целью получения разъяснений в отношении действий и высказываний Лероса, который "оскорблял институцию президентства в государстве Украина".

Напомним, что накануне американский телеканал CNN опубликовал расследование о якобы сорванной спецоперации по задержанию Украиной членов так называемой группы Вагнера — неофициального вооруженного формирования, бойцы которого принимали участие в различных вооруженных конфликтах последних лет, включая войну на Донбассе.

29 июля 2020 года группа "вагнеровцев" была задержана в Беларуси. Офис генерального прокурора Украины направил тогда белорусской стороне запрос об аресте тех из них, кто, по данным Украины, воевал на Донбассе. Изначально власти Беларуси в лице Александра Лукашенко обещали передать задержанных Украине, если будут предоставлены доказательства их вины, однако уже в августе всех их выдали России.

Часть украинского политикума, однако, стала распространять версию событий, согласно которой изначально задержать "вагнеровцев" собиралась Украина, принудительно посадив на своей территории самолет с ними, однако данная спецоперация была сорвана из-за "слива" информации о ней из Офиса президента Украины, что в самом офисе отрицали. Среди требовавших раскрыть информацию о спецоперации и намекавший на ее "слив" лично Ермаком был и Лерос.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что операция по задержанию действительно планировалась, однако инициатива ее проведения исходила "не из Украины", а Украину "максимально втягивали в этот вопрос".

Фильм о якобы готовившейся операции еще 15 апреля должна была выпустить расследовательская группа Bellingcat, однако до сих пор этого не произошло. В начале сентября руководитель группы Христо Грозев заявил, что фильм до сих пор готовится, причем в двух вариантах. Однако, по его словам, в Bellingcat "узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед".