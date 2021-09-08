Операцию по задержанию "вагнеровцев" готовили полтора года — CNN

Американский телеканал CNN выпустил расследование о спецоперации по задержанию российских боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнер, которая была сорвана.

По информации CNN, задержание планировалось 18 месяцев как "продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США".

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Об организации операции о "выманивании" из РФ боевиков ЧВК "Вагнер", телеканалу на условиях анонимности рассказали трое бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки.

"Украинские агенты выдавали себя за российскую ЧВК и нанимали на работу в сфере безопасности, предлагая выгодный контракт в размере пяти тысяч долларов в месяц за защиту нефтяных объектов Венесуэлы", — сообщили собеседники СNN.

На это предложение откликнулись сотни потенциальных российских наемников, которые подали заявки на работу. Это позволило украинской разведке начать выявление подозреваемых в военных преступлениях.

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Кандидаты присылали военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали. На одном из таких видео была группа боевиков с обломками сбитого самолета в руках.

"Двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила МН17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей", — сообщил еще один анонимный источник.

По словам источников CNN, операция под руководством Украины получила американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ.

При этом, США официально опровергали свою прямую роль, а один из американских чиновников в комментарии CNN назвал эти данные ложью.

Он уточнил, что разведка знала об операции, но опроверг любую причастность. По его словам, попытки привлечь американские спецслужбы могут иметь цель перекладывания или разделение вины за провал операции.

Собеседники телеканала отметили, что сотрудники украинской разведки просто выбирали людей, которые имели наиболее тесные связи с Украиной, и предлагали им "контракты" в Венесуэле. Они якобы выбрали 28 россиян, вероятно участвовавших в войне на востоке Украины, и еще пятерых, не связанных с боевыми действиями на Донбассе.

Вагнеровцам сообщили, что их якобы доставят в Каракас. Однако, на самом деле, боевиков планировали переправить в Украину, где их должны были арестовать.

По данным источников, наемников на автобусе довезли в Минск, откуда, как они думали, их доставят в Венесуэлу.

Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Экс-советник Александра Лукашенко на условиях анонимности заявил, что белорусские власти считали, что боевиков отправили для дестабилизации ситуации перед выборами.

Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1 + 1" заявил, что операция по боевикам российской частной военной компании "Вагнер" готовилась не в Украине, и он сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко.