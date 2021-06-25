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30 минут назад

Слова Зеленского о вагнеровцах "переврали" — Офис президента

Советник ОПУ Подоляк считает, что Зеленский сказал конкретные и объективные вещи

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/ОПУ Владимир Зеленский. Фото: Facebook/ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/ОПУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о спецоперации против боевиков российской ЧВК "Вагнер" во время интервью 1+1 "переврали".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, передает "Новое время".

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"У нас очень популярна банальная технология — переврать сказанное. По "вагнеровцам" президент сказал три конкретные и объективные вещи. Первое: если это и была спецоперация, то она должна была носить дискредитирующий характер и продумана была в РФ. Второе: после задержания в Беларуси людей, имевших отношение к войне на Донбассе, президент затребовал у Лукашенко их экстрадиции. Третье: нужно адекватно смотреть на окружающий мир и не жить в пропагандистских фантазиях", — отметил Подоляк.

По его словам, информация о срыве спецоперации является всего лишь "конспирологическим детективом".

"Зеленский говорил в интервью Наталье Мосейчук о телефонном разговоре с Александром Лукашенко, который состоялся 5 августа 2020 года и был посвящен теме задержанных субъектов, имевших отношение к событиям на Донбассе… Как известно, "вагнеровцы" были задержаны в Беларуси еще 29 июля, то есть значительно раньше разговора между президентом Зеленским и Лукашенко, который состоялся только 5 августа", — подчеркнул советник.

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Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1 + 1" заявил, что операция по боевикам российской частной военной компании "Вагнер" готовилась не в Украине, и он сам передал информацию о "вагнеровцах" президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

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