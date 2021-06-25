Зеленский рассказал, как передал информацию по "вагнеровцам" Лукашенко

Операция по боевикам российской частной военной компании "Вагнер" готовилась не в Украине, а Украину в это втягивали другие страны.

Об этом в интервью телеканалу "1 + 1" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос, — это правда. И то, что этого не произошло, я считаю — слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", — отметил Зеленский.

При этом глава государства сравнил операцию по "вагнеровцам" с принудительной посадкой самолета в Минске и арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Кроме того, Зеленский отрицает, что к срыву этой операции причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. У разведки тоже ноль. Мы с вами видели, что было в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось, чем заканчиваются такие спецоперации той или иной страны", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что во время последнего разговора просил президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.

"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", — рассказал Зеленский.

Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

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