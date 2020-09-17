Политика 1 час назад

"Слуга народа" будет блокировать создание следственной комиссии Рады по "вагнеровцам"

Поскольку есть вопрос доступа и допуска к государственной тайне

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию сорванной спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Поскольку есть вопрос доступа и допуска к государственной тайне, заявил он в комментарии журналистам в четверг, 17 сентября.

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"Например, я в комитете национальной обороны и безопасности. И у нас не все члены комитета даже имеют доступ и допуск... Если, допустим, эта спецоперация, как пишут СМИ, была выполнена вместе с другими спецслужбами других стран, то, вы думаете, что это будет одобрено спецслужбами других стран, когда их закрытые отношения будут каким-то образом обсуждены в обществе? Вы видели совместную операцию Моссада или МИ6, которую обсуждали бы в каком-то парламенте? Для этого существует конкретная механика, определенная законодательством", — пояснил Арахамия.

По его словам, существует подкомитет по разведке, в котором есть люди из всех фракций в парламенте, которые могут получить допуск и доступ, пригласить любую персону в этой стране на доклад в закрытом формате, чтобы выяснить все обстоятельства. А потом кратко, не разглашая никакую тайну, доложить обществу, есть ли измена, или ее нет.

"Так работает весь мир. Я не понимаю, зачем политизировать деятельность спецслужб. Это глупость. Партия "Голос" хотела зачем-то это сделать. У нас была длительная дискуссия. Я доложил и довел до них свое мнение, что если вы хотите действительно разобраться, а не делать из этого какие-то политические вещи, приходите на комитет по разведке... Еще раз повторяю: я буду блокировать лично. Потому что считаю, как и все руководители спецслужб, кто участвовал и не участвовал, все без исключения, это вообще ерунда", — добавил глава фракции "Слуга народа".

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Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

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Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера". Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.

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