Нардеп показал доказательства, что история с "вагнеровцами" в Беларуси была операцией СБУ

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев обнародовал документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию российских наемников в Беларуси.

Файлы парламентарий опубликовал у себя на странице в Facebook.

Нардеп показал письмо начальника пятого управления СБУ, департамент контрразведки, датированное 13 июля 2020 года. В нем он сообщает руководителю главного следственного управления, что в рамках уголовного дела, которое расследуется с мая 2014 из-за агрессии России против Украины, в 2019-20 годах установлено формирования нового незаконного вооруженного формирования на территории России. Работал над этим некий "Сергей Петрович", который на самом деле оказался украинским оперативником. Он установил анкетные данные 40 человек, готовых якобы для отправки в Венесуэлу и Сирию, и взял у них свидетельства о преступлениях в Украине.

"Есть протокол осмотра носителей информации от 25 июля 2020, в рамках этого уголовного дела о нападении России. Протокол подписан следователем СБУ содержит фамилии "вагнеровцев", чьи личные данные и разговоры с которыми были на этих носителях информации. Так же подпись следователя СБУ стоит на протоколах с расшифровками разговоров "вагнеровцев" с вербовщиком", — объясняет Арьев.

Парламентарий отмечает, что у него есть полный пакет документов по всем наемникам, задокументированный украинскими спецслужбами. Все они, по его словам, доказывают "циничную ложь власти, которая пыталась скрыть факт проведения этой операции".

"Однако сами боевики, которые могли оказаться в руках украинских правоохранителей, в результате были отпущены белорусскими спецслужбами в РФ и избежали наказания. Неоднократно звучала информация, что слив состоялся из офиса президента Украины, поэтому белорусское КГБ арестовало боевиков. Единственный выход узнать, что именно произошло и почему спецоперация не была завершена — создать временную следственну.ю комиссию в Верховной Раде. Ее создания требуют военные, семьи погибших. Они имеют полное право знать почему убийцы защитников Украины избежали наказания. И даже то, что сейчас по приказу с Банковой уничтожают доказательства этой операции, правду не остановит", — резюмирует народный депутат.

Напомним, что в Беларуси в ночь на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера.

Вскоре "тайный агент" Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко отметил, что визит "вагнеровцев" в Беларусь был длительной, тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ — некий агент под прикрытием набрал группу людей с опытом войны на Донбассе, якобы для работы в Венесуэле. При этом, согласно заявлению Шевченко, каждый из них на видео детально рассказал о своем боевом опыте в Украине. Однако финальную часть этой спецоперации потребовал отсрочить глава Офисе президента Андрей Ермак. Позже эту версию, ссылаясь на собственные источники, подтвердили несколько журналистов, а также народные депутаты.