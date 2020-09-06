Политика 50 минут назад

Арьев обнародовал новые доказательства по делу наемников из ЧВК "Вагнер"

Нардеп обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты "вагнеровцев" на рейс в Стамбул

Владимир Арьев. Фото: Facebook Владимир Арьев. Фото: Facebook
Владимир Арьев. Фото: Facebook

Народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев обнародовал протокол Службы безопасности Украины, подписанный следователем СБУ, с фамилиями боевиков российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер, которые были задержаны в Беларуси, а позднее отправлены в Россию.

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Нардеп, помимо протокола, на своей странице в соцсети Facebook обнародовал билеты "вагнеровцев" на рейс в Минск — Стамбул, которыми наемники не воспользовались.

По словам Арьева, во многих обратных билетах пунктом назначения указана Москва.

По мнению депутата, посадить самолет в Киеве было возможно, он объясняет это тем, что российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский самолет летел прямо над Киевом. В случае необходимости, диспетчер может посадить самолет в ближайшем аэропорту.

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"Почему же тогда они все из Москвы не вылетали? Объяснение элементарное: российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский — из Минска в Стамбул — идет прямо над Киевом. Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет, когда он находится в воздушном пространстве страны. Итак, это еще одно доказательство того, что "вагнеровцев" выманивали", — отметил депутат.

Нардеп пишет, что доказательств больше, чем достаточно и публикует на своей странице копии документов по делу "вагнеровцев".

Напомним, на днях Владимир Арьев обнародовал документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию российских наемников в Беларуси.

В частности, нардеп показал письмо начальника пятого управления СБУ, департамент контрразведки, датированное 13 июля 2020 года. В нем он сообщает руководителю главного следственного управления, что в рамках уголовного дела, которое расследуется с мая 2014 из-за агрессии России против Украины, в 2019-20 годах установлено образование нового незаконного вооруженного формирования на территории России.

Работал над этим некий "Сергей Петрович", который на самом деле оказался украинским оперативником. Он установил анкетные данные 40 человек, готовых якобы для отправки в Венесуэлу и Сирию, и взял у них свидетельства о преступлениях в Украине.

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Как сообщалось ранее, в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 наемников частной военной компании "Вагнер". Следствие говорит, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Вскоре их взяли под стражу.

Позже выяснилось, что среди задержанных много тех, кто воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Именно поэтому СБУ хотела экстрадировать их и судить.

Офис генпрокурора объявил подозрения 28 "вагнеровцам" об участии в террористической организации, среди них есть 9 украинцев. 12 августа Украина направила Беларуси официальный запрос на экстрадицию наемников.

14 августа власти Беларуси передали России 32 "вагнеровцев", задержанных перед выборами. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство этой страны.

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