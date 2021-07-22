Суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского за госизмену

22 июля Шевченковский суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения за якобы срыв спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает "Суспильне", в ГБР подано заявление о возможной госизмене Зеленского и его окружения из-за срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", но правоохранители не открыли дело, после чего истцы обжаловали их бездействие в суде.

Суд удовлетворил жалобу в полном объеме. Среди подписантов заявления — бывший народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко Андрей Тетерук.

По его словам, суд обязал зарегистрировать заявление о госизмене и должен внести его в Единый реестр досудебных расследований.

Помимо этого, он также опубликовал постановление суда в Facebook и уточнил, что подавал заявление вместе с экс-нардепом Игорем Лапиным и соучредителем партии "Демсокира" Юрием Гудыменко.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1 + 1" заявил, что операция по боевикам российской частной военной компании "Вагнер" готовилась не в Украине, и он сам передал информацию о "вагнеровцах" президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.