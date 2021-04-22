Наркотики, рэкет, убийство: Лерос собрал досье о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)

Народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал о якобы криминальном прошлом заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

По словам Гео Лероса, к нему якобы попала внутренняя база Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) "Скорпион", в которой хранится информация обо всех членах преступных банд с 1991 года.

Согласно информации из этой базы, как утверждает нардеп, Тищенко в свое время был известен под кличкой "Коля Оболонский".

"Он в прошлом был членом незаконной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных производств. Относительно него совершались "негласные следственные мероприятия". Кстати, это — цитата из базы УБОП", — пишет Лерос.

Лерос заявил, что 21 июля 1999 года в базу якобы было внесена информацию о том, что "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было получено информацию о составе организованной преступной группировки (ОПГ) под руководством Николая Тищенко ("Коля Оболонский"), которая значительную часть денежных средств получает от торговли героином".

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"15 августа 2001 года агент под прикрытием внес в базу информацию о том, что в городе Киеве Григорян Спартак Гвидонович занимается крупными поставками героина из Донецка в Киев и через "Колю Оболонского" реализовывает его. За последнее время он продал около 1 кг чистого героина за 85 тысяч долларов США по оптовой цене", — сообщил Лерос.

Кроме этого, по словам нардепа, в базе УБОП присутствует много фактов торговли героином членами ОПГ Тищенко, а также "крышевания" членами этой банды множества мелких и крупных предприятий.

В частности, Лерос утверждает, что представители ОПГ Тищенко якобы получали деньги за "крышу" Владимирского рынка, ресторана-казино "Василек" в Гидропарке, ресторана "Ришелье", а также торговых мест, павильонов и палаток возле станции метро "Большевик" (сейчас — станция метро "Шулявская" — Delo.ua).

Опальный нардеп также заявил, что Тищенко был бригадиром ОПГ "Савлохи" — одной из самых влиятельных преступных группировок того времени, которую возглавлял Борис Савлохов. По уверению депутата, этой бригаде принадлежал клуб "Нью-йорк", в котором "Коля Оболонский" избил ногами посетителя Вадима Чорноброва и выбил ему глаз.

Помимо этого, Гео Лерос поведал, что Николай Тищенко якобы является фигурантом двух убийств. В одном из них убили его напарника по группировке "Савлохи" Норика Амирханяна, которое произошло прямо на Крещатике. По словам депутата, это убийство многие считают "местью Савлохова".

"В процессе проверки было установлено, что Тищенко совместно с Твердохлебом и Амирханяном беспричинно под угрозой убийства вымогали 20 тысяч долларов США у гендиректора клуба "Бинго" Разводовского. После убийства Амирханяном Тищенко перешел на нелегальное положение. Опрошены в качестве свидетелей два охранника клуба, которые являлись очевидцами инцидента. Допрошена секретарь клуба, которая указала на Тищенко как на лицо, вымогавшее деньги у Разводовского", — написал Лерос.

Он заявил, что смог получить копию материалов этого уголовного производства, в котором якобы полностью подтверждается то, что Тищенко с компанией требовали у Разводовского деньги. Позднее это дело было закрыто.

Также, по словам Лероса, в 1998 году Тищенко якобы фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе "Франк" на улице Константиновской.

"Он во время драки забил насмерть посетителя. Но по этому факту тяжело найти доказательства, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены. Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля — это настоящий криминал", — сказал Лерос.

В связи с этим, Лерос в видео обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Ты можешь одним звонком вызвать руководителя полиции и попросить оперативную информацию по заместителю твоей фракции с базы УБОП. Он подтвердит все, о чем я сейчас рассказываю. Хотя, наверное, ты и сам все хорошо знаешь", — заявил Лерос.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Рады, глава Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве во время локдауна.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней.

В "Слуге народа" накануне заявили, что реагировать на возникший из-за этого скандал должен будет сам Тищенко, а не другие депутаты.

При этом замглавы фракции в Раде и глава самой партии Александр Корниенко заявил, что вопрос Тищенко будет вынесен и на ближайшее заседание фракции, как и вопрос поездки депутата Евгения Шевченко в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко, которого Украина не считает президентом этой страны.

27 апреля 2020 года журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники.