Политика 1 час назад

Наркотики, рэкет, убийство: Лерос собрал досье о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)

Нардеп утверждает, что "слуга народа" Тищенко в 90-х годах являлся членом влиятельной ОПГ

Николай Тищенко. Фото: Facebook Николай Тищенко. Фото: Facebook
Николай Тищенко. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Гео Лерос, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал о якобы криминальном прошлом заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

По словам Гео Лероса, к нему якобы попала внутренняя база Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) "Скорпион", в которой хранится информация обо всех членах преступных банд с 1991 года.

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Согласно информации из этой базы, как утверждает нардеп, Тищенко в свое время был известен под кличкой "Коля Оболонский".

"Он в прошлом был членом незаконной преступной группировки и фигурировал в ряде уголовных производств. Относительно него совершались "негласные следственные мероприятия". Кстати, это — цитата из базы УБОП", — пишет Лерос.

Лерос заявил, что 21 июля 1999 года в базу якобы было внесена информацию о том, что "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было получено информацию о составе организованной преступной группировки (ОПГ) под руководством Николая Тищенко ("Коля Оболонский"), которая значительную часть денежных средств получает от торговли героином".

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"15 августа 2001 года агент под прикрытием внес в базу информацию о том, что в городе Киеве Григорян Спартак Гвидонович занимается крупными поставками героина из Донецка в Киев и через "Колю Оболонского" реализовывает его. За последнее время он продал около 1 кг чистого героина за 85 тысяч долларов США по оптовой цене", — сообщил Лерос.

Кроме этого, по словам нардепа, в базе УБОП присутствует много фактов торговли героином членами ОПГ Тищенко, а также "крышевания" членами этой банды множества мелких и крупных предприятий.

В частности, Лерос утверждает, что представители ОПГ Тищенко якобы получали деньги за "крышу" Владимирского рынка, ресторана-казино "Василек" в Гидропарке, ресторана "Ришелье", а также торговых мест, павильонов и палаток возле станции метро "Большевик" (сейчас — станция метро "Шулявская" — Delo.ua).

Опальный нардеп также заявил, что Тищенко был бригадиром ОПГ "Савлохи" — одной из самых влиятельных преступных группировок того времени, которую возглавлял Борис Савлохов. По уверению депутата, этой бригаде принадлежал клуб "Нью-йорк", в котором "Коля Оболонский" избил ногами посетителя Вадима Чорноброва и выбил ему глаз.

Помимо этого, Гео Лерос поведал, что Николай Тищенко якобы является фигурантом двух убийств. В одном из них убили его напарника по группировке "Савлохи" Норика Амирханяна, которое произошло прямо на Крещатике. По словам депутата, это убийство многие считают "местью Савлохова".

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"В процессе проверки было установлено, что Тищенко совместно с Твердохлебом и Амирханяном беспричинно под угрозой убийства вымогали 20 тысяч долларов США у гендиректора клуба "Бинго" Разводовского. После убийства Амирханяном Тищенко перешел на нелегальное положение. Опрошены в качестве свидетелей два охранника клуба, которые являлись очевидцами инцидента. Допрошена секретарь клуба, которая указала на Тищенко как на лицо, вымогавшее деньги у Разводовского", — написал Лерос.

Он заявил, что смог получить копию материалов этого уголовного производства, в котором якобы полностью подтверждается то, что Тищенко с компанией требовали у Разводовского деньги. Позднее это дело было закрыто.

Также, по словам Лероса, в 1998 году Тищенко якобы фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе "Франк" на улице Константиновской.

"Он во время драки забил насмерть посетителя. Но по этому факту тяжело найти доказательства, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены. Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля — это настоящий криминал", — сказал Лерос.

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В связи с этим, Лерос в видео обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Ты можешь одним звонком вызвать руководителя полиции и попросить оперативную информацию по заместителю твоей фракции с базы УБОП. Он подтвердит все, о чем я сейчас рассказываю. Хотя, наверное, ты и сам все хорошо знаешь", — заявил Лерос.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Рады, глава Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве во время локдауна.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней.

В "Слуге народа" накануне заявили, что реагировать на возникший из-за этого скандал должен будет сам Тищенко, а не другие депутаты.

При этом замглавы фракции в Раде и глава самой партии Александр Корниенко заявил, что вопрос Тищенко будет вынесен и на ближайшее заседание фракции, как и вопрос поездки депутата Евгения Шевченко в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко, которого Украина не считает президентом этой страны.

27 апреля 2020 года журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники.

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