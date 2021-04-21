Тищенко извинился за празднование дня рождения жены и готов к политической ответственности

Депутат Верховной Рады, глава Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко отреагировал на скандал с празднованием дня рождения его жены Аллы Барановской во время локдауна.

Как заявил он на своей странице в Facebook, мероприятие проводилось в номерах отеля, но не в ресторане, потому с юридической точки зрения не является запрещенным.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить. Но кому это нужно уточнять? Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах)", — добавил нардеп.

По его словам, сумму, потраченную на праздник, его жена обязательно внесет в декларацию о доходах и имуществе, "если того будет требовать законодательство".

"Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "разоблачителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других", — отметил Тищенко.

Депутат согласился с тем, что виноват в том, что, "возможно, позволил себе несколько вызывающий поступок". При этом он утверждает, что на дне рождения было "чуть больше 20 человек", и все они "уже переболевшие" и сдавали тесты на Covid-19 за сутки до того.

"Само празднование проходило в узком и почти семейном кругу. Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, запрещенное карантином. Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации", — заявил депутат.

По словам Тищенко, у него "ни формально, ни неформально" и близко нет желания нарушить карантин или бравировать подобным нарушением.

"И я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья. Прошу не поддаваться манипуляциям хейтеров в интернете. Все, что было сказано в информпространстве по поводу дня рождения моей жены — это чистой воды хайп, который сегодня является главным продажным элементом. И чем он сильнее, тем больше лайков и возмущенных перепостов. В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что вечеринка по случаю дня рождения жены Тищенко прошла в холле на 12-м этаже отеля Fairmont на столичном Подоле.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней.

В "Слуге народа" накануне заявили, что реагировать на возникший из-за этого скандал должен будет сам Тищенко, а не другие депутаты.

При этом замглавы фракции в Раде и глава самой партии Александр Корниенко заявил, что вопрос Тищенко будет вынесен и на ближайшее заседание фракции, как и вопрос поездки депутата Евгения Шевченко в Беларусь для встречи с Александром Лукашенко, которого Украина не считает президентом этой страны.