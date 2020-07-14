Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко снова попал в скандал — работает до утра вопреки запрету

Ресторан "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко, претендующего стать кандидатом в мэры Киева, снова оскандалился тем, что нарушает карантинные ограничения, утвержденные Кабинетом министров.

Напомним, в апреле текущего года журналисты зафиксировали, как ресторан "Велюр" во время жесткого карантина продолжительное время продолжал работать и принимать посетителей, в частности, народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Несмотря на разгоревшийся вокруг этого скандал, вечером 13 июля на странице ресторана "Велюр" в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!".

Это заметила жительница Киева Ирина Водопьянова. "Мне кажется, сммщика Велюра уже везут в лес. Блин, из- за того, что я поздно пишу этот пост, они уже его увезли, и едут обратно без него. Николай Тищенко, это был прекрасный пиар. Вся хорека сейчас завидует графику работы вашего ресторана", — написала она в Facebook.





Через некоторое время ресторан удалил указанную "сторис" со своей страницы, но опубликовал новую о скрин-шотом протокола заседания штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций КГГА от 6 июля 2020 года, согласно которому ограничена работа заведений развлекательной деятельности после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания". Поверх скрин-шота сотрудники ресторана написали: "Протокол з офіційного сайту КМДА замість тисячі слів", чем подтвердили факт работы ресторана в вечернее и ночное время.

Действительно, 1 июля КГГА запретила заведениям работать после 22:00, мотивируя это повышением уровня заболеваемости в Киеве. Но уже 6 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учреждения могут возобновить работу после 22:00.

Однако, спустя два дня свое постановление утвердил Кабинет министров Украины для всей страны, согласно которому работа запрещена ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00 запрещена. Именно против этого 13 июля бастовали предприниматели курортного поселка Коблево в Николаевской области, перекрывшие трассу "Николаев-Киев".

Коллега Николая Тищенко, народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook заявила, что поведение Тищенко — это "издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут".

"Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо", — написала народный депутат.

Отметим, на сайте петиций к президенту Украины петиция с требованием привлечь к ответственности народного депутата Николая Тищенко за нарушение карантинных ограничений, набрала 1260 голосов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как элитный бутик, расположенный в центре Киева возле здания Кабмина, решил не закрываться на карантин.