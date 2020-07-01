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Усиление карантина в Киеве: с 1 июля работа кафе и ресторанов запрещена посте 22:00

А также проведение массовых мероприятий после 22:00

Карантин в Киеве. Фото: "Цензор" Карантин в Киеве. Фото: "Цензор"
Карантин в Киеве. Фото: "Цензор"

В Киеве со среды, 1 июля, ограничили работу заведений питания и развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий после 22:00.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве приняли столичные власти на основании постановления правительства, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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Таким образом, с 1 июля в Киеве ограничено:

- время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00;

- проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22:00.

Как подчеркнул Кличко, ограничения — вынужденные и направлены на сдерживание распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"И город будет выполнять такое решение правительства", — резюмировал он.

Известно, что количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели, в том числе, и 7 медиков.

По состоянию на 1 июля в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 июня к ослаблению карантина в Украине не были готовы Киев и 13 областей. В частности, столица продолжает не соответствовать динамике заболеваемости.

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Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 1 июля, в Украине было 44 тысячи 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 тысяч 548 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксированы 664 новых случая коронавируса, 433 человека выздоровели, а 14 — умерли.

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