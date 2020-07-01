В Украине за сутки коронавирусом заболели 664 человека, а выздоровели — 433

По состоянию на 9:00 среды, 1 июля, в Украине было 44 тысячи 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 тысяч 548 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксированы 664 новых случая коронавируса, 433 человека выздоровели, а 14 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 666 тысяч 147 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1876 случаев;
Волынская область — 2427 случаев;
Днепропетровская область — 1090 случаев;
Донецкая область — 484 случая;
Житомирская область — 1408 случаев;
Закарпатская область — 2961 случай;
Запорожская область — 572 случая;
Ивано-Франковская область — 2438 случаев;
Кировоградская область — 647 случаев;
город Киев — 5138 случаев;
Киевская область — 2610 случаев;
Львовская область — 5578 случаев;
Луганская область — 80 случаев;
Николаевская область — 447 случаев;
Одесская область — 1712 случаев;
Полтавская область — 319 случаев;
Ровенская область — 3784 случая;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 1930 случаев;
Харьковская область — 2169 случаев;
Херсонская область — 193 случая;
Хмельницкая область — 805 случаев;
Черновицкая область — 4850 случаев;
Черкасская область — 645 случаев;
Черниговская область — 538 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 тысяч 933 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии COVID-19 в стране.