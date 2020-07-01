В Украине за сутки коронавирусом заболели 664 человека, а выздоровели — 433

По состоянию на 9:00 среды, 1 июля, в Украине было 44 тысячи 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 тысяч 548 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксированы 664 новых случая коронавируса, 433 человека выздоровели, а 14 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 666 тысяч 147 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1876 случаев;

Волынская область — 2427 случаев;

Днепропетровская область — 1090 случаев;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область — 1408 случаев;

Закарпатская область — 2961 случай;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2438 случаев;

Кировоградская область — 647 случаев;

город Киев — 5138 случаев;

Киевская область — 2610 случаев;

Львовская область — 5578 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1712 случаев;

Полтавская область — 319 случаев;

Ровенская область — 3784 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1930 случаев;

Харьковская область — 2169 случаев;

Херсонская область — 193 случая;

Хмельницкая область — 805 случаев;

Черновицкая область — 4850 случаев;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 538 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 июля в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 89 тысяч 933 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии COVID-19 в стране.