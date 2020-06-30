Больницы в Украине готовят ко второй волне эпидемии коронавируса

Украинское правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии COVID-19 в стране.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса во главе с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Указано, что Львовская область уже десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. В частности, за последние сутки там выявили 143 новых случая, 3 человека скончались.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", — отметил Зеленский.

Как отмечается, правительство сейчас готовит больницы ко второй волне эпидемии. Известно, что на данный момент есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Кроме того, президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и международной помощи. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения — это лодки, помпы, специальные костюмы.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом; всего с начала эпидемии в стране выявили более 44 тысяч случаев.

К тому же Минздрав прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе, поскольку большой наплыв отдыхающих сопровождался массовым игнорированием карантинных ограничений.