В Украине за сутки подтвердили 706 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 30 июня, в Украине было 44 тысячи 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19 тысяч 115 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 706 новых случаев коронавируса, 88 человек выздоровели, а 12 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 655 тысяч 750 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1864 случая;

Волынская область — 2368 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2889 случаев;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2395 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

город Киев — 5037 случаев;

Киевская область — 2585 случаев;

Львовская область — 5435 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 444 случая;

Одесская область — 1698 случаев;

Полтавская область — 314 случаев;

Ровенская область — 3712 случаев;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1919 случаев;

Харьковская область — 2134 случая;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 803 случая;

Черновицкая область — 4801 случай;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 536 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 июня в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 тысяч 961 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно увеличилось количество диагнозов пневмония. По сравнению с маем, число таких пациентов выросло примерно в 2 раза.