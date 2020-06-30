В Украине за сутки подтвердили 706 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 30 июня, в Украине было 44 тысячи 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19 тысяч 115 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 706 новых случаев коронавируса, 88 человек выздоровели, а 12 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 655 тысяч 750 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1864 случая;
Волынская область — 2368 случаев;
Днепропетровская область — 1087 случаев;
Донецкая область — 481 случай;
Житомирская область — 1404 случая;
Закарпатская область — 2889 случаев;
Запорожская область — 572 случая;
Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
Кировоградская область — 646 случаев;
город Киев — 5037 случаев;
Киевская область — 2585 случаев;
Львовская область — 5435 случаев;
Луганская область — 80 случаев;
Николаевская область — 444 случая;
Одесская область — 1698 случаев;
Полтавская область — 314 случаев;
Ровенская область — 3712 случаев;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 1919 случаев;
Харьковская область — 2134 случая;
Херсонская область — 191 случай;
Хмельницкая область — 803 случая;
Черновицкая область — 4801 случай;
Черкасская область — 642 случая;
Черниговская область — 536 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 июня в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 тысяч 961 сообщение о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине значительно увеличилось количество диагнозов пневмония. По сравнению с маем, число таких пациентов выросло примерно в 2 раза.