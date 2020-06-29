Происшествия 1 час назад

В Украине фиксируют более 4000 пневмоний каждую неделю — Минздрав

Число таких пациентов в июне, по сравнению с маем, выросло примерно в 2 раза

Пневмония. Фото: novostipmr.com Пневмония. Фото: novostipmr.com
Пневмония. Фото: novostipmr.com

В Украине значительно увеличилось количество диагнозов пневмония.

По сравнению с маем, число таких пациентов выросло примерно в 2 раза, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что в апреле Минздрав включил больных пневмонией для обязательного тестирования на COVID-19. На тот момент регистрировалось около 5000 пневмоний.

По словам Степанова, после введения жестких карантинных ограничений этот показатель начал падать.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4000 пневмоний в неделю. В том числе, основная часть — это все осложнения от COVID-19", — доложил глава Минздрава.

Напомним, в конце мая в Киеве резко возросло количество больных пневмонией. За неделю в больницы столицы госпитализировали почти 170 таких пациентов.

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По данным Госстата, за первые 2 месяца 2020 года в Украине умерло 100 тысяч 738 человек. Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1326 человек.

В свою очередь от коронавируса с начала эпидемии умерли 1147 украинцев.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 29 июня, в Украине было 43 тысячи 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 тысяч 27 пациентов выздоровели.

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