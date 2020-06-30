Общество 20 минут назад

В ОП рассказали о состоянии Елены Зеленской, болеющей COVID-19

Первая леди Елена Зеленская все еще находится на стационарном лечении

Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19. Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская, у которой в середине июня был диагностирован COVID-19, продолжает лечение от коронавируса и спровоцированной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении одной из киевских больниц. 

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

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Супруга Зеленского чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под контролем врачей, говорится в сообщении.

Отметим, что последняя информация о состоянии первой леди была обнародована еще 18 июня. Тогда в Офисе президента тоже сообщили, что она продолжает лечение в стационаре, где проходит антибактериальную терапию. 

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Напомним, что 16 июня Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, из режима самоизоляции он вышел 26 июня.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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