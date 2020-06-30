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К ослаблению карантина по коронавирусу не готовы Киев и 13 областей Украины

В столице превышена динамика заболеваемости коронавирусом — 30,13% при норме не более 10%

К ослаблению карантина не готовы 14 регионов. Фото: kp.ru К ослаблению карантина не готовы 14 регионов. Фото: kp.ru
К ослаблению карантина не готовы 14 регионов. Фото: kp.ru

По состоянию на 30 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 13 областей.

Столица продолжает не соответствовать динамике заболеваемости, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно данным на 30 июня, в общей сложности к ослаблению карантина не готовы 14 регионов:

- Киев;

- Волынская область;

- Донецкая область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

- Луганская область;

- Львовская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

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По сравнению со вчерашним днем (29 июня) в список добавилась Черновицкая область, в которой снова превышен процент выявления новых случаев коронавируса — 11,54% при норме не более 11%.

Что касается Киева, то в столице превышена динамика заболеваемости — 30,13% при норме не более 10%.

Также данный показатель превышен в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель загруженности койко-мест в больницах. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях недостаточный охват тестирования населения.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом; всего с начала эпидемии в стране выявили более 44 тысяч случаев.

К тому же Минздрав прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе, поскольку большой наплыв отдыхающих сопровождался массовым игнорированием карантинных ограничений.

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