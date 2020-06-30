К ослаблению карантина по коронавирусу не готовы Киев и 13 областей Украины

По состоянию на 30 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 13 областей.
Столица продолжает не соответствовать динамике заболеваемости, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным на 30 июня, в общей сложности к ослаблению карантина не готовы 14 регионов:
- Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
По сравнению со вчерашним днем (29 июня) в список добавилась Черновицкая область, в которой снова превышен процент выявления новых случаев коронавируса — 11,54% при норме не более 11%.
Что касается Киева, то в столице превышена динамика заболеваемости — 30,13% при норме не более 10%.
Также данный показатель превышен в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель загруженности койко-мест в больницах. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях недостаточный охват тестирования населения.
Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом; всего с начала эпидемии в стране выявили более 44 тысяч случаев.
К тому же Минздрав прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе, поскольку большой наплыв отдыхающих сопровождался массовым игнорированием карантинных ограничений.