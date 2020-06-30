Шмыгаль рассказал, при каких условиях в Украину вернется жесткий карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль не считает ошибкой ситуацию, в которой количество больных COVID-19 растет, а ограничения не работают.

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Это не ошибка. Мы ответственно относимся к послаблению. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости. Наша задача сегодня — при сохранении жизней не потерять экономику Украины. Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 000 населения. Сегодня он составляет 50 человек. Мы сделали для себя лимит в 60. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что Кабинет министров хочет сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну.

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"Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми — это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц. В целом у нас 30 тысяч койкомест для первой и второй волны", — говорит премьер-министр.

Он также добавил, что Украина обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких, и их загруженность сегодня составляет 7%.

Напомним, Кабинет министров Украины освободил приезжих из-за границы от обсервации и самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска из временно оккупированных территорий в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР", — прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По его словам, также предлагается внести уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу.