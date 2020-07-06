Кинотеатрам и кафе в Киеве снова разрешили работать после 22:00

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила кафе, ресторанам, кинотеатрам и театрам работать после 22:00 с 6 июля 2020 года. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Однако, по его словам, это возможно при условии, что заведения не будут игнорировать меры безопасности.

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"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00. С соблюдением санитарных норм и регламентов", — заявил мэр.

В то же время для развлекательных заведений комендантский час решили оставить. Также после десяти вечера все еще запрещено проведение культурно-массовых мероприятий.

Также Кличко отметил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

Зафиксированы также нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах, в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют.

Мэр подчеркивает, что его беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей: "Это может привести к вспышкам болезни. Тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы мы это понимали".

Напомним, комендантский час для заведений общественного питания и кинотеатров ввели всего пять дней назад — с 1 июля 2020 года. По словам Кличко, эти ограничения были вынужденными и направленными на сдерживание распространения коронавирусной болезни COVID-19.