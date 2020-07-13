Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса

Традиционную Сорочинскую ярмарку в Полтавской области могут отменить из-за угрозы заражения коронавирусом.

Об этом со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Полтавской областной государственной администрации Дмитрия Лунин сообщает пресс-служба ОГА.

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"Не могу сказать — будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение — проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона", — отметил чиновник.

По словам Лунина, в регионе нет внутриобластного распространения инфекции, но на ярмарку приедут люди из других регионов, что связано с определенными рисками. Согласно данным чиновников, сейчас Полтавская область соответствует всем показателям ослабления карантинных ограничений: загруженность коек — 0,88%, уровень охвата тестированием — 41,260 на 100 тысяч, проценты обнаружения — 0,74%. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали три новых случая COVID-19, а за последний месяц болезнь обнаружили у 54 жителей области.

Напомним, что по состоянию на 9:00 понедельника, 13 июля 2020 года, в Украине выявлено 54 133 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 1398 летальные, а 26 503 пациента выздоровели. За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 612 человек, а выздоровели 385 пациентов. Всего в стране было проведено 773 831 тестирование при помощи метода ПЦР.

Ранее ученые заявили о росте заразности коронавируса на 30% вследствие мутации. По их словам, причиной этого может быть отмена мер социального дистанцирования. Так, сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.