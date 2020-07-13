В Украине за сутки коронавирусом заразились 612 человек

По состоянию на 9:00 понедельника, 13 июля 2020 года, в Украине выявлено 54 133 лабораторно подтвержденных случаая COVID-19. Из них 1398 летальных, а 26 503 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 612 человек, а выздоровели 385 пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране было проведено 773 831 тестирования при помощи метода ПЦР.
В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:
Винницкая область — 2122 случая;
Волынская область — 3071 случай;
Днепропетровская область — 1144 случая;
Донецкая область — 759 случаев;
Житомирская область — 1542 случаея;
Закарпатская область — 3988 случаев;
Запорожская область — 622 случая;
Ивано-Франковская область — 3071 случай;
Кировоградская область — 674 случая;
город Киев — 6238 случаев;
Киевская область — 3068 случаев;
Львовская область — 7107 случаев;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 482 случая;
Одесская область — 2108 случаев;
Полтавская область — 334 случая;
Ровенская область — 4697 случаев;
Сумская область — 341 случай;
Тернопольская область — 2260 случаев;
Харьковская область — 2677 случаев;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 908 случаев;
Черновицкая область — 5161 случай;
Черкасская область — 754 случая;
Черниговская область — 608 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, ранее ученые заявили о росте заразности коронавируса на 30% вследствие мутации. По их словам, причиной этого может быть отмена мер социального дистанцирования. Так, сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.