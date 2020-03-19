Элитный бутик в центре Киева возле здания Кабмина решил не закрываться на карантин (ФОТО)

Со вторника, 17 марта, в Украине действует запрет на работу ТРЦ, общепитов и магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и банков. В Киеве и по всей Украине закрылись рестораны, бутики и магазины промтоваров. Однако, не все решили следовать предписаниям властей и решили продолжить работу во время карантина.

Так, известный элитный бутик Sanahunt, располагающийся в историческом особняке на улице Грушевского 8/16 в Киеве, считающийся одним из самых дорогих магазинов одежды в Украине для премиум-сегмента, продолжает свою работу и на сегодняшний день обслуживает состоятельных украинцев.

В среду, 18 марта, днем магазин работал в обычном режиме. Правда, вход со стороны улицы Грушевского был закрыт, но на специальной табличке указатель советовал зайти через другой вход — со стороны Музейного переулка.

Центральный вход в бутик не работает, но можно зайти в него с Музейного переулка. Фото: Delo.ua

Корреспондент Delo.uu подошел к дверям бутика и убедился — магазин работает: витрины светятся, внутри посетители и много охраны. Как только последние заметили журналистов, из бутика один за другим стали выходить клиенты, а охрана начала собираться возле входа.

Элитный бутик в центре Киева решил игнорировать карантинные требования властей. Фото: Delo.ua

Заметив корреспондентов, один охранник начал высказывать к ним претензии, мол, "чего вы здесь ходите и фотографируете".

Охране магазина не понравилось то, что фотографируют бутик. Фото: Delo.ua

Спустя некоторое время, из бутика вышли несколько клиентов и охрана. Все они начали кричать журналистам: "Вон отсюда", "Быдло", "Чего вы хотите?", "Ну зачем фотографировать, идиоты?". После разъяренные клиенты принялись снимать журналиста и фотокорреспондента на камеру мобильного телефона и принялись им угрожать.

Один из клиентов, постоянно матерясь, начал бежать за журналистами с целью забрать фотоаппарат, из-за чего корреспондентам пришлось вызвать наряд полиции. Во время разбирательств в присутствии правоохранителей, охранники убрали с улицы Грушевского указатель, который сообщал, что вход в магазин сейчас со стороны Музейного переулка.

Магазин Sanahunt стал известен широкой публике в 2014 году, когда экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева была замечена в нем при покупке сумки за несколько тысяч долларов. Также в 2016 году сообщалось о том, что владелицу бутика Sanahunt Оксану Мороз-Хант при попытке вывоза из Украины около $1 млн в разных валютах задерживали сотрудники Государственной фискальной службы Украины в ходе таможенного досмотра в международном аэропорту Киев (Жуляны).

Отметим, что во вчерашнем видеообращении мэр Киева Виталий Кличко осудил те предприятия, которые продолжают заставлять своих сотрудников ездить на работу и назвал это безответственным в условиях ограничительных мероприятий.