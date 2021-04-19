Политика 20 минут назад

"Реакция должна быть от Тищенко": в "Слуге народа" не комментируют инцидент с нардепом

Во фракции "Слуги народа" заявили, что Николай Тищенко, который снова попал в скандал с нарушением карантина, должен сам объяснить произошедшее

Николай Тищенко. Фото: Facebook Николая Тищенко Николай Тищенко. Фото: Facebook Николая Тищенко
Николай Тищенко. Фото: Facebook Николая Тищенко

Фракция "Слуги народа" до сих пор никак не отреагировала на очередной инцидент с представителем политсилы Николаем Тищенко, устроившим во время локдауна вечеринку в одном из киевский отелей.

Как заявила Delo.ua пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, объяснить инцидент должен сам Тищенко, а разбираться с ним — правоохранительные органы.

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"Реакция должна быть от Николая Тищенко. Я думаю, что он должен был бы объяснить эту ситуацию, — сказала она, — Если были какие-то нарушения, то правоохранительные органы должны были бы отреагировать на это согласно действующему законодательству. Все рычаги у них есть, закон один для всех".

Отметим, что вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля Fairmont на столичном Подоле. Известно, что 18 апреля был день рождения жены Тищенко — Аллы Барановской. В полиции заявили, что сотрудники выехали на место событий сразу после того, как в соцсетях стали появляться сообщения о вечеринке.

Видео: Страна.ua

В пресс-службе полиции, не называя фамилии нардепа, сообщили, что открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней.

Максимальная санкция этой статьи предусматривает 3 года тюрьмы, минимальная — штраф от 1000 до 3000 нмдг (от 17 до 51 тысячи грн).

Напомним, в Киеве с 20 марта 2021 года действует локдаун из-за эпидемии коронавируса. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия.

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Также отметим, что это уже не первый инцидент с нарушением карантинных ограничений, в котором фигурировал Тищенко. В апреле 2020 года, в разгар карантина и ограничений на работу, в частности, заведений общепита, журналисты зафиксировали, что его ресторан "Велюр" продолжал работать. Среди посетителей, нарушающих карантин, журналисты увидели народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. 

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане. При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.

Несмотря ни на что, спустя несколько месяцев, когда подобные заведения могли работать лишь до 23.00, на странице ресторана "Велюр" в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!". 

После разразившегося скандала слово "Велюр" стало нарицательным, а на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием привлечь Тищенко к ответственности, однако необходимого количества голосов она не набрала. А сам депутат (который, кстати, славится некоторыми своими высказываниями, например, назвав годовщину аварии на ЧАЭС праздником) заявил, что "не может" объяснить, почему его ресторан работает тогда, когда другие вынуждены оставаться закрытыми.

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