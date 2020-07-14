Общество 1 час назад

Тищенко не смог ответить, почему его ресторан "Велюр" продолжает нарушать карантин

Народный депутат отказался комментировать журналистам скандал вокруг своего заведения

Депутат Николай Тищенко. Фото: пресс-служба "Слуги народа" / Facebook) Депутат Николай Тищенко. Фото: пресс-служба "Слуги народа" / Facebook)
Депутат Николай Тищенко. Фото: пресс-служба "Слуги народа" / Facebook)

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог прокомментировать, почему его ресторан "Велюр" работает до утра вопреки запрету Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00.

Как видно на видео, депутат просто-напросто отказывается отвечать журналистам на вопрос о нарушении карантинных мер его заведением и спрашивает, есть ли у них другие вопросы.

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О том, что киевский ресторан продолжает работать ночью, несмотря на ограничения, стало известно вечером, 13 июля 2020 года. На странице заведения в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!".

Это заметила жительница Киева Ирина Водопьянова. После резонанса ресторан удалил "сторис" со своей страницы, но опубликовал новую со скриншотом протокола заседания штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций КГГА от 6 июля 2020 года.

Согласно этому документу, ограничена работа развлекательных заведений после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания".

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Поверх скриншота сотрудники ресторана написали: "Протокол з офіційного сайту КМДА замість тисячі слів", подтвердив факт работы ресторана в ночное время.

Однако они не учли, что с 8 июля свое постановление утвердил Кабинет министров для всей страны, согласно которому работа ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00 запрещена.

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Отметим, что в апреле текущего года ресторан "Велюр" уже нарушал карантин, продолжая работать и принимать посетителей, в частности, народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова.

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