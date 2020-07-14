Тищенко не смог ответить, почему его ресторан "Велюр" продолжает нарушать карантин

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог прокомментировать, почему его ресторан "Велюр" работает до утра вопреки запрету Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00.

Как видно на видео, депутат просто-напросто отказывается отвечать журналистам на вопрос о нарушении карантинных мер его заведением и спрашивает, есть ли у них другие вопросы.

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О том, что киевский ресторан продолжает работать ночью, несмотря на ограничения, стало известно вечером, 13 июля 2020 года. На странице заведения в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: "Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку!".

Это заметила жительница Киева Ирина Водопьянова. После резонанса ресторан удалил "сторис" со своей страницы, но опубликовал новую со скриншотом протокола заседания штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций КГГА от 6 июля 2020 года.

Согласно этому документу, ограничена работа развлекательных заведений после 22:00 с пометкой "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания".

Поверх скриншота сотрудники ресторана написали: "Протокол з офіційного сайту КМДА замість тисячі слів", подтвердив факт работы ресторана в ночное время.

Однако они не учли, что с 8 июля свое постановление утвердил Кабинет министров для всей страны, согласно которому работа ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00 запрещена.

Отметим, что в апреле текущего года ресторан "Велюр" уже нарушал карантин, продолжая работать и принимать посетителей, в частности, народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова.